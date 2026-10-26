Caso Nancy Godoy: hallaron prendas quemadas en la tapera del capataz

La Policía de Corrientes halló prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza y se harán las pericias para determinar si pertenecen a Nancy Godoy, la docente desaparecida desde comienzos de octubre de este año.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se concretó un nuevo operativo en la construcción rural en la que habitaba el acusado por el femicidio de la docente y allí se incautaron prendas: “No se sabe si están completa o parcialmente quemadas”.

Ahora, este lunes se llevarán a cabo los cotejos de ADN correspondientes para determinar si pertenecen o no a la docente.

La tapera se encuentra a 150 metros de la escuela a la que llegó Nancy a inicios de mes, donde ejercía como directora. Las autoridades confirman que Godoy arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje.

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Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez. (NA)