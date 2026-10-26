Efecto El Niño: cerraron dos circuitos de las Cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

El Circuito Garganta del Diablo y el Superior en las Cataratas del Iguazú se encuentran cerrados de forma preventiva ante el aumento del caudal del Río Iguazú, lo que genera registros de 16.400 metros cúbitos por segundos, escenario previsto por la llegada de el fenómeno El Niño.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes 26 de octubre el Circuito Superior y Garganta del Diablo permanecerán cerrados, mientras que los demás senderos y el Circuito Inferior están abiertos.

“Las previsiones indican que el caudal del Río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos”, explicaron.

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Se explicó que este lunes el Río Iguazú alcanzó un volumen 11 veces superior a la media histórica, alcanzando un pico este lunes por la madrugada de 17,7 millones de litros de agua por segundo. (NA)