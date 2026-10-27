El Municipio pone a disposición 156 lotes con servicios para la construcción

El Municipio de Bahía Blanca presentó el Programa de Apoyo Habitacional que tendrá como objetivos la adjudicación de tierras con servicios instalados, en esta primera oportunidad, se hará en tres sectores de la ciudad: Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White.

En el Salón Héroes de Malvinas se realizó la presentación con la presencia del intendente, Federico Susbielles, la secretaria de gobierno Vanessa Arias, el director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, la subsecretaria de hábitat Paola Ariente, y el director de urbanizadora municipal, Diego Dorcazberro.

Con una inversión provincial de 1700 millones de pesos se ponen a disposición 156 lotes municipales con los servicios públicos y el cordón cuneta incluido, en los barrios de Villa Talleres, Ingeniero White y Villa Serra.

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Estos terrenos están pensados para la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El Municipio dispone de estos terrenos con los servicios públicos ya instalados y las familias deberán edificar una vez que hayan pasado por un período adjudicatorio previo con requisitos necesarios para el mismo.

El estado municipal pondrá a disposición 27 lotes en Villa Serra, 93 en Villa Talleres y 36 en Ingeniero White: "Lo que va a hacer el municipio es iniciar un proceso virtuoso a partir de este primer loteo, donde empecemos a desarrollar más lotes para que puedan haber nuevas inscripciones. Estos lotes que vamos a sortear, tienen en el financiamiento, en la posibilidad de acceso, en el desarrollo municipal de la infraestructura, el facilitar a estas familias que no pueden acceder a un terreno una posibilidad concreta. El lote se paga, ese dinero entra en un mecanismo solidario que lo que hace es generar más lotes", dijo Diego Palomo.

Cada familia adjudicada deberá pagar un anticipo de 1 millón de pesos al recibir el lote y luego abonará unas 48 cuotas mensuales de 229.166 pesos: El pago de las mismas, iniciará una vez cumplido el plazo de 24 meses previstos para construir.

Los interesados tendrán 30 días para anotarse a través de la aplicación Mi Bahía: "Los requisitos para la inscripción son el ser mayor de edad, obviamente, no tener propiedades a su nombre en otro lugar de Bahía Blanca o la zona, tener la capacidad de poder afrontar la construcción de un módulo habitacional de 30 metros cuadrados en un lapso de tiempo de 24 meses. Tener domicilio, erradicación en Bahía Blanca desde hace más de dos años, entre otros muchos que normalmente son los que se piden siempre para este tipo de planes", dijo Ariente.

Si cumplen, una vez que ingresen en la aplicación, tendrán que llenar un formulario con varias preguntas que tienen que ver con la capacidad para construir y el nivel socioeconómico. Terminado esto, se avaluará la información y de estar aprobado, ingresarán en un sorteo para cada grupo de lotes que tendrá una prioridad de titulares y suplentes.

"La ley provincial nos exige entregar lotes con servicio, pero eso lleva un costo muy grande que a veces los municipios no pueden afrontar, por eso, se hace necesaria esta articulación y esta decisión política del Intendente Municipal, en conjunto con la provincia, de poder destinar fondos y cumplir con esto". finalizó Ariente.

En tanto el intendente municipal, Federico Susbielles, dijo que es un avance muy grande para los vecinos de la ciudad, ya que hay en este caso una política de Estado destinada a facilitarle el acceso a la vivienda a los bahienses:

"Estos 156 lotes que se van a sortear son el primer paso. No es fácil poner a disposición estos terrenos, desde el año 2017 que no se realizaban sorteos de este tipo. Este es un Municipio que va a empezar a movilizar tierras, gracias a la provincia que aporta la infraestructura de servicios con esta inversión de 1700 millones de pesos pondremos a disposición de los bahienses la chance de tener el acceso a la vivienda propia y cumplir con uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes de ser gobierno".

"Bahía necesita genera soluciones habitacionales, por eso es muy importante este primer paso que estamos dando, esta es la Bahía Blanca que se viene, la de otorgar derechos e invertir en obra pública en un contexto en el que Nación no aporta nada".

"Al tener una planificación y llegar antes, estamos ahorrando dinero y construyendo como corresponde, de la manera adecuada, para un desarrollo digno de todos los bahienses", finalizó el intendente.