Robo de cables y descarga eléctrica: absolvieron a tres acusados

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de nuestra ciudad absolvió a tres hombres acusados de intentar robar cables de una línea de energía de alta tensión, pese a que uno de ellos sufrió graves quemaduras por una descarga eléctrica.

El juez Eugenio Casas dictó el veredicto absolutorio en favor de Sergio Esteban Castillo Sánchez, de 37 años; su hermano, Horacio Noel Castillo Sánchez (49) y Agustín Andrés Vidal Bastías (38), quienes habían sido acusados de intentar sustraer cables el 17 de marzo de 2024, en un tendido eléctrico entre Bahía Blanca y Tornquist.

Durante la investigación se analizaron registros telefónicos, mensajes de WhatsApp e informes médicos que confirmaron que Sergio Castillo había ingresado al hospital Penna con quemaduras por electrocución. Las conversaciones entre los involucrados también contenían referencias a un supuesto intento de robo y al accidente sufrido por uno de ellos.

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Sin embargo, Casas entendió que esos elementos no alcanzaron para acreditar su autoría en el hecho, al menos con el grado de certeza necesario para una condena.

El informe de EDES confirmó que aquella noche se produjo una interrupción del suministro eléctrico que se restableció automáticamente a los 40 segundos, pero no permitió determinar el lugar exacto de la falla ni establecer que hubiera sido provocada por personas.

El juez destacó que ese tipo de desconexiones también puede originarse por causas naturales, como el contacto de ramas o aves con los cables.

La fiscalía -por el delito de intento de robo agravado por su comisión en despoblado y en banda- había solicitado penas de 6 años de prisión para Sergio Castillo, 5 para su hermano y 4 para Vidal, aunque el pedido no prosperó.

Insuficiencia de pruebas

El juez, ante lo que consideró una insuficiencia probatoria, adhirió a la postura del abogado Valentín Fernández, defensor particular de los imputados, y resolvió absolver a los tres acusados.

"Tenemos sí demostradas las lesiones sufridas por Sergio Castillo que estarían vinculadas a un evento de electrocución. Los diálogos observados en el celular, que darían cuenta de un intento de robo de cables y el incidente de electrocución posiblemente padecido por Castillo. Pero esta información, solamente apuntalada con lo que surge del posicionamiento de los teléfonos celulares en las antenas de las empresas telefónicas, resultan insuficientes para tener por probado el hecho imputado", expresó Casas en el fallo.

Y destacó que uno de los investigadores, en su testimonio, reconoció que "podría haber pasado que estas personas hubiesen ido efectivamente hacia el sector correspondiente a algún tramo de esta línea, se hubiesen encontrado en el lugar con otra de las 'bandas' que se dedicaban a este tipo de hechos y se hubiesen dirigido hacia otro sector, otra línea u otro lugar donde existe electricidad (y los posibles sitios son varios), en la cual pudieron haber intentado la maniobra que derivó en las lesiones de Sergio Castillo", agregó.