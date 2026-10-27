Condenado por tener drogas y armas en el Bajo Rondeau

Una pena de tres años y medio de cárcel recibió un sujeto que hace tres meses fue sorprendido durante un allanamiento a una vivienda del sector del Bajo Rondeau con dos armas de fuego y drogas en su poder.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Eugenio Casas, resuelto en un debate abreviado, recayó en Leandro Fabián Pérez.

Para el magistrado quedó probado que el 23 de julio pasado, cuando efectivos de la comisaría Quinta se aprestaban a allanar un inmueble ubicado en Ricchieri al 500, el acusado fue sorprendido con 26 envoltorios de cocaína que arrojaron un pesaje de 15 gramos.

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Al momento de ser arrestado también tenía en su cintura un revólver calibre 32 largo, con 6 municiones, y en uno de los bolsillo de la campera un arma calibre 38, que presentaba la numeración suprimida y 5 proyectiles.

El procedimiento, ordenado por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, estaba vinculado a una causa por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Los uniformados sostuvieron que al momento de realizar la requisa observaron a Pérez caminando de un lado al otro de la vereda del domicilio.

Agregaron además que al advertir la presencia policial intentó retirarse, aunque rápidamente fue interceptado y reducido.

En su poder incautaron la droga, las armas, dinero en efectivo (algo más de 20 mil pesos) y dos teléfonos celulares.

Por todo ello, el individuo fue sentenciado por los delitos de tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de guerra y de uso civil sin autorización legal.