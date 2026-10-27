Lo detuvieron dos veces en menos de un mes pero volvió a quedar libre

Un hombre de 43 años, asiduo visitante de los calabozos de nuestra ciudad, fue detenido al menos dos veces en el último mes, pero nuevamente está en la calle.

Se trata de Hugo Gabriel Basualdo, a quien, según informó la Superintendencia Región Sur de la Policía, lo habían arrestado el pasado domingo por última vez, pero ayer recuperó la libertad, tras ser puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

Esa aprehensión sería la segunda en menos de un mes, porque a fines de septiembre había caído por otro delito contra la propiedad.

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El hecho del domingo sucedió en Villarino y Teniente Farías, donde el acusado, al parecer, sustrajo elementos de un auto estacionado, tras romper una ventanilla.

El dueño del vehículo descubrió el robo en progreso y trató de capturar a Basualdo, quien fugó en una moto pero chocó contra un auto estacionado y fue reducido por civiles, hasta la llegada del primer patrullero.

Si bien en principio fue imputado de tentativa de robo y daño, en la víspera recuperó la libertad.

Basualdo es el mismo que el 29 de septiembre último fue arrestado por el Comando de Patrullas en Roca y Ricchieri, tras indicaciones del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

En ese caso se habría podido reconstruir que, poco antes, había robado pertenencias de un auto estacionado en Holdich al 800.

Junto con él, como presunto cómplice, cayó un menor de 17 años que tenía en su poder un bolso con una pistola Bersa 9mm (sustraída días antes del interior del auto de un policía, en Viamonte al 1.800), 61 envoltorios de cocaína y 420.000 pesos.

Dos días después de ese delito Basualdo fue liberado, pese a que, según la Policía, tendría vinculación con otros dos robos mediante la misma modalidad (vehículos estacionados en la vía pública), con intervención de la UFIJ Nº 7.