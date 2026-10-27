Dos detenidos en el barrio Kilómetro 5: iban en un auto con una pistola, municiones y un cuchillo

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que personal policial procedió esta tarde a la aprehensión de Daniel Elías Cádiz, de 24 años, y a la detención de Manuel Enrique Cádiz Vidal, de 71, en el marco de un procedimiento que permitió el secuestro de un arma de fuego, municiones y un arma blanca.

El operativo se inició alrededor de las 16, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre dos hombres que circulaban a bordo de un Fiat Uno de color azul, desde el cual se habían efectuado disparos de arma de fuego.

A partir de la información recibida y con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos del Comando de Patrullas lograron localizar a los involucrados en inmediaciones de Brickman y Combate de Montevideo.

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Al advertir la presencia policial, Daniel Elías Cádiz habría descartado una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .380, junto con su cargador, procediéndose a su inmediata aprehensión y al secuestro del arma.

Por otra parte, se procedió a la detención de Manuel Enrique Cádiz Vidal, quien viajaba como acompañante en el automóvil y llevaba entre sus prendas una cuchilla de aproximadamente 25 centímetros, con mango de madera.

Durante la requisa del Fiat Uno, los efectivos también encontraron y secuestraron cuatro municiones calibre .380.

Ambos involucrados fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Primera, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes. Intervienen la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado Correccional en turno.