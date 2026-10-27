Quieren prohibir gomeras, hondas y rifles de aire comprimido en Coronel Dorrego

En Coronel Dorrego presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir el uso, disparo y manipulación de gomeras, hondas, resorteras, rifles de aire comprimido y otros dispositivos similares en todos los espacios públicos del distrito. La iniciativa, presentada por la Unión Cívica Radical, pasó a comisiones para su análisis, con el acompañamiento de los demás bloques.

La concejala Romina Rozas explicó que la propuesta surgió a partir de reclamos de vecinos preocupados por la utilización de estos elementos, especialmente entre niños y jóvenes, en plazas y otros lugares de concurrencia pública.

Según los fundamentos del proyecto, estas prácticas representan un riesgo para quienes las realizan y para el resto de la comunidad. Entre sus consecuencias se mencionan la muerte de aves, daños en espacios públicos y luminarias, lesiones a mascotas y heridas a personas.

Durante su intervención, Rozas recordó un episodio ocurrido recientemente en la ciudad cabecera, donde un niño de siete años resultó herido con un arma de aire comprimido. La concejala señaló que el hecho provocó angustia en la familia y preocupación entre los vecinos, y consideró necesario avanzar en una normativa que contribuya a prevenir situaciones similares.

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Qué establece el proyecto

La iniciativa propone facultar al Departamento Ejecutivo para retener los dispositivos cuando se compruebe su utilización en espacios públicos. Para recuperarlos, sus propietarios deberán presentar la factura de compra correspondiente a un comercio habilitado.

También contempla la incorporación de sanciones a la ordenanza 3596/16, con multas equivalentes a 10 litros de combustible por el uso de gomeras, hondas o resorteras, y de 40 litros para quienes utilicen rifles de aire comprimido u otros dispositivos similares.

En caso de reincidencia, las multas se duplicarían. Cuando la infracción sea cometida por una persona menor de 18 años, la responsabilidad económica recaería sobre el adulto responsable.

Otro de los artículos establece un período de difusión de tres meses desde la promulgación de la ordenanza. Durante ese plazo no se aplicarían sanciones, aunque se advertiría a los infractores sobre la nueva normativa.

Rozas aclaró que la intención no es impulsar una medida exclusivamente punitiva ni recaudatoria, sino promover la responsabilidad de los adultos y modificar determinadas conductas.

“Entendemos que es un cambio cultural que tenemos que hacer entre todos”, expresó.

También manifestó su conformidad con el pase a comisiones, al considerar que permitirá introducir modificaciones y mejorar el proyecto antes de su eventual aprobación.

Acompañamiento de los otros bloques

La concejala Rosana Cabarcos, de La Libertad Avanza, acompañó el pase a comisiones y destacó que la propuesta apunta a mejorar la seguridad y el bienestar de la población.

Reconoció que en Dorrego existe la costumbre de que muchos chicos salgan a cazar pájaros y coincidió en que la implementación de una normativa de estas características representaría un cambio importante.

“Creo que entre todos los bloques, trabajando en conjunto, puede salir una ordenanza muy interesante”, sostuvo.

Por su parte, Mercedes Gagna (Fuerza Patria) también expresó el acompañamiento de su bloque al espíritu de la iniciativa, aunque planteó la necesidad de profundizar el análisis de algunos aspectos legislativos para evitar errores en su aplicación.

La edil coincidió en que existen prácticas socialmente aceptadas durante mucho tiempo cuyos riesgos no siempre fueron debidamente considerados.

“Hay cuestiones de usos y costumbres que antes nos parecían que era lo normal y por ahí no dimensionamos la peligrosidad que eso conlleva”, señaló. (con información de La Dorrego)