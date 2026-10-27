Una escultura de casi seis metros rinde homenaje a Ricardo Iorio en Coronel Suárez

Un grupo de fanáticos y allegados a Ricardo Iorio se reunió el sábado en la zona rural de Coronel Suárez para acompañar la presentación de un monumento en homenaje al músico, fallecido el 24 de octubre de 2023.

La escultura, cuya figura principal alcanza casi seis metros de altura, está ubicada sobre una loma próxima al paraje El Campamento, a unos 10 kilómetros de la vivienda rural donde Iorio residió durante la última etapa de su vida y a aproximadamente 50 kilómetros del centro urbano de Coronel Suárez.

La obra fue ideada y realizada por el escultor Rodolfo "Roppo" Marsch junto a su hijo Ian. Una vez finalizada, la estructura superará los 11 metros de altura con la incorporación de una lanza que funcionará como mástil para sostener la bandera argentina.

Durante la jornada, los asistentes se acercaron al lugar para rendir homenaje al referente del heavy metal argentino. Hubo asados a la vera del camino, música de su discografía y el izamiento de la bandera nacional junto a la estructura.

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La historia detrás del monumento

El proyecto surgió de una iniciativa que Marsch compartía con Iorio y que tenía como objetivo homenajear al cacique Pichihuinca, una figura histórica de la región.

Tras la muerte del músico, ocurrida el 24 de octubre de 2023 a los 61 años a causa de un infarto, el escultor decidió retomar la idea e incorporar la figura del fundador de V8, Hermética y Almafuerte.

La construcción y el traslado de los materiales requirieron la colaboración de amigos, admiradores y seguidores del músico, quienes participaron de las tareas de instalación en un sector de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

El emplazamiento elegido se vincula con la relación que Iorio mantuvo con el sudoeste bonaerense durante sus últimos años, etapa en la que profundizó su acercamiento a las tradiciones criollas y al folclore argentino.

Cuándo será la inauguración oficial

La inauguración formal del monumento está prevista para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Además, los organizadores anunciaron una jornada de rock en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez. Parte de lo recaudado se destinará a cubrir los costos pendientes para completar la obra. (Infocielo)