Detienen a un joven de 17 años por circular en una moto con pedido de secuestro

El Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió esta tarde a un adolescente de 17 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por hurto.

El procedimiento se inició alrededor de las 15, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un joven en Federico Baeza al 1400, a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser de color negro, presuntamente sustraída.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo, contando con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), quienes realizaron el seguimiento del desplazamiento del rodado y aportaron información sobre su dirección de fuga.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como resultado del trabajo coordinado, el motociclista fue interceptado en la intersección de Italia y Chubut, donde se procedió a su identificación y a la verificación de los datos del vehículo.

Mediante la consulta a los sistemas informáticos policiales, se estableció que la motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc registraba un pedido de secuestro activo desde este lunes, en el marco de una causa por hurto de motovehículo, con intervención de la UFIJ N.° 2 y el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión del adolescente y al secuestro preventivo de la motocicleta, quedando ambos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Las actuaciones fueron labradas por la Comisaría Primera, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la fiscalía de turno.