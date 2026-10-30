Manu Ginóbili con Pergolini: "El equipo de 2004 fue único e irrepetible"

El bahiense en el trono de los grandes, junto a Mario Pergolini.

Emanuel Ginóbili pasó anoche por el programa "Otro día perdido" que conduce Mario Pergolini y que cuenta también con la participación de "Soy Rada", el bahiense Agustín Aristarán.

"Manu" tuvo una recepción muy cálida por parte del público, que se puso de pie para aplaudirlo.

En el mano a mano con el reconocido conductor, el exbasquetbolista tocó varios temas en el programa que se emite de lunes a viernes por Canal 13 de Buenos Aires.

Acaso una de las anécdotas más divertidas fue cuando le preguntaron por el particular anillo de casamiento que lució y la explicación que le dio a su mujer, Marianela..

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"Me perdí el anillo, le digo... [risas] incomprobable, pero me creyó. Yo no podía jugar con anillo. No se juega con anillo los dedos", sostuvo.

"Lo había guardado en la zapatilla (de juego) y se perdió", recordó. Para reemplazarlo contó que ahora utiliza anillos de goma que compra en packs, ya que se le pierden con frecuencia.

"Este se va perdiendo muy seguido, pero comprás 10 y te viene... tac", explicó con un toque de humor. También hubo otros instantes descontracturados como cuando usaron el hula-hula:

En otro pasaje de la entrevista Ginóbili revivió aspectos de la gesta olímpica en Atenas 2004, donde junto con Pepe Sánchez y Ale Montecchia en el equipo, la Selección Argentina ganó la medalla de oro en básquetbol.

"Lamentablemente las emociones se van yendo con el paso del tiempo y estas cosas (por el video de la consagración que le pusieron al aire) pasan a ser tu memoria. Como que la memoria real es reemplazada por esto. Pero cuando lo vemos, no podemos creer que nos tocó vivirlo. El equipo del 2004 fue único e irrepetible...", señaló.

Reconoció que fue el momento deportivo de mayor dicha en su carrera.

"Es muy fuerte... A mí me tocó un poco rápido en el sentido de que la primera vez que jugué un Juego Olímpico lo gané; lo mismo me pasó en la NBA, donde en mi primera temporada salimos campeones (con San Antonio Spurs. Y no lo valorás tanto como mi último campeonato en la NBA después de todo lo que remaste, las frustaciones y demás", dijo.

Ginóbili también tocó otros temas como el cambio de mentalidad en el deporte profesional.

"Nosotros teníamos que ser históricamente un superhéroe sin sentimientos y ser agradecido de poder jugar, bancatela... Ahora está cambiando mucho eso, se habla mucho de la salud mental, de las vulnerabilidades", afirmó.

Además se refirió al hecho de haberse retirado y su nueva vida.

"Me preparé bastante. O sea, hay jugadores que se a los 31, 32 no pueden seguir por lesiones. Yo tenía casi cuarenta y uno. Lo venía analizando, preparando, me venían a ver cómo si fuera la última temporada. Cuando llegó el momento, quería hacer otras cosas, disfrutar de mis hijos, venir a Monte Hermoso en verano... El esfuerzo que me llevaba estar preparado para competir contra pibitos de 22, no justificaba lo que sentía que me estaba perdiendo", recordó.

Mirá la entrevista completa, que comienza alrededor del minuto 33: