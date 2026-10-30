El divertido duelo entre Manu y Rada para ver quién sabe más de Bahía

Dos celebridades de Bahía Blanca, Emanuel Ginóbili y Agustín "Rada" Aristarán, se encontraron anoche en el programa Otro día perdido que conduce Mario Pergolini y protagonizaron una divertida competencia para ver quién sabía más sobre nuestra ciudad.

Ginóbili fue como invitado y Rada es columnista del envío que se transmite por ElTrece.

Ambos fueron ubicados en un estrado con pulsadores, tal como sucede en los programas de concursos y la primera pregunta fue sobre boliches: ¿cuál era el que estaba de moda en los años 90 y 2000? El humorista y mago pulsó y ganó: "Chocolate".

Pero el exbasquetbolista tuvo una buena excusa para justificar sus dudas. "Es que yo no salía".

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Luego Pergolini consultó dónde "clavarse un sanguche bajonero", a lo que Rada dijo los carritos a la salida del Club Universitario. Pero la respuesta que tenía el conductor como correcta era los carritos del Parque de Mayo, por lo que no se la tomaron como válida.

Manu fue más rápido en decir que el clásico de fútbol bahiense es Olimpo-Villa Mitre y después vino la pregunta que generó "indignación" y risas en nuestra ciudad.

Pergolini planteó: "Si venís por O'Higgins y cruzás la avenida Colón, ¿la calle pasa a llamarse...?". Más allá de que ambos jugadores dudaron demasiado y que tuvieron que decirles que era Alsina, todos los bahienses que vieron el momento enseguida dijeron que O'Higgins y Alsina están separadas por Chiclana, ya que Colón es paralela a O'Higgins y divide los nombres de las calles transversales.

Más adelante dijeron cuál era la plaga que dejaba "regalitos" a los autos en el centro. La respuesta era los loros barranqueros, aunque ahí ambos mostraron su "bahiensidad" al refutar a Pergolini explicando que los loros están en el Parque y no en la zona céntrica.

Finalmente se les consultó si el partido de Bahía Blanca tiene más de 350 mil habitantes o menos. Ahí acertó Rada y, contrariamente a la efectividad que mostró a lo largo de su carrera profesional, falló Manu.