Aprehendieron al presunto autor del ataque a balazos contra un sindicalista

Un hombre de 50 años fue aprehendido anoche, acusado de haber baleado al secretario general local del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Luis Pérez.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22, en la intersección de las calles De Solier y De la Soberanía, luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Primera, con la colaboración de efectivos de la seccional Tercera.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM), a partir de los cuales lograron identificar al sospechoso como Luciano Durán, de 50 años, domiciliado en la localidad de Ingeniero White.

Durante el operativo también secuestraron una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

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La investigación se inició el miércoles, alrededor de las 9, cuando la víctima, de 68 años, salía de su domicilio ubicado en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, fue interceptada por un hombre que llevaba casco y que le efectuó un disparo con un arma de fuego, provocándole una herida en la pierna izquierda. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta.

El hombre baleado es el secretario general a nivel local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15. Según se informó, se procura obtener una orden de allanamiento y se solicitaron las diligencias judiciales correspondientes.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.