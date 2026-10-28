Barrio San Martín: un motociclista baleó a un gremialista en una pierna

El sindicalista sufrió heridas que, en principio, no revisten gravedad.

El secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de nuestra ciudad, Luis Pérez, fue baleado hoy a la mañana cuando salía de su casa, y se aclaró que el hecho no tuvo relación con un robo.

El gremialista de 68 años, según informó la Policía, fue agredido por un desconocido cuando retiraba el auto de su garaje, en Pedro Pico al 1.500, poco antes de las 9.

La persona que lo atacó se movilizaba en una moto roja, de 110cc. Era alto, tenía casco y campera, según trascendió.

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"Le dijo algo, no se sabe bien qué, y le disparó en la rodilla. Luego se escapó por Pedro Pico hacia la avenida Arias", comentó un investigador.

Esa versión fue confirmada por un familiar del sindicalista, quien le comentó a lanueva.com que Pérez "iba a trabajar, como todos los días, se le acercó alguien cuando cerraba el portón, le dijo algo que él no entendió y le disparó".

La familia tiene cámaras de seguridad, pero en las imágenes no se alcanza a distinguir el rostro del agresor.

Al lugar, además del Comando de Patrullas, llegó también una ambulancia que asistió al paciente que, en principio, tenía una herida que no revestía gravedad, aunque fue trasladado a un hospital.

Si bien la investigación es incipiente, se cree que la agresión podría tener que ver con una cuestión personal o bien relacionada con la actividad gremial de la víctima.