Una pelea de "trapitos" terminó con un herido y dos detenidos

Dos hermanos aprehendidos y un hombre herido tras sufrir un golpe en la cabeza fue el resultado de una pelea de "trapitos" ocurrida en en sector del puente de la avenida Colón, informaron fuentes oficiales.

Desde la Policía Local indicaron que el incidente se produjo ayer, poco antes de las 20, en la intersección de esa calle y Chile, cuando se produjo un enfrentamiento entre sujetos que se ubican en ese lugar y limpian los vidrios de los vehículos que por allí transitan.

Los voceros indicaron que por cuestiones que se tratan de establecer se produjo un enfrentamiento en el que Agustín Herse, de 49 años, recibió golpes que le produjeron lesiones en el cuero cabelludo y le hicieron perder el conocimiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La víctima fue asistida por un médico del servicio de emergencias Siempre y trasladada a un hospital para recibir curaciones y ser sometido a estudios.

Por el hecho fueron arrestados en las inmediaciones David Emanuel (37) y José Samuel Figueroa (33), quienes fueron imputados del delito de lesiones y puestos a disposición de la fiscalía de flagrancia.