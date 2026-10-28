Quién es el detenido por filmar con cámaras ocultas a niñas y mujeres

La Fiscalía identificó oficialmente como Gustavo Alexis Cartés Molina al hombre que, anoche, fue detenido durante un allanamiento en su vivienda del barrio Sánchez Elía, por tenencia, producción y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se dio en D'Orbigny al 1.700 y la causa se originó hace más de 3 años, en el marco de un operativo federal de lucha contra este delito.

Cartés Molina, de 57 años, había sido "detectado" a partir de un reporte de la herramienta internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System), utilizada para detectar actividad de carga y descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer). A partir de dicho sistema, se detectó el número de identificación único correspondiente a la computadora del sospechoso.

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En abril de 2023, la Policía secuestró en la casa de Cartés Molina un teléfono celular, diversos discos rígidos y tarjetas de memoria.

Video con declaraciones del fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la investigación.

El análisis forense de dichos soportes digitales permitió hallar miles de archivos audiovisuales que registran a niñas y mujeres adultas -cuyas partes genitales fueron filmadas mediante cámaras ocultas instaladas en espacios públicos y privados-, lográndose identificar a algunas de las víctimas en el transcurso de la instrucción.

Según la investigación, el imputado trabajó en el área de maestranza del natatorio de un club, entre 2012 y 2014, aunque no se confirmó si en esas circunstancias cometió los delitos.

Sí existen pruebas que el hombre aparentemente colocó cámaras simuladas en algunos domicilios particulares y que también tenía filmaciones con celulares en la vía pública, enfocado a las partes íntimas de las víctimas.

En la actualidad tenía un local comercial dedicado a la venta y reparación de computadoras y periféricos y también ejercía como chofer de la aplicación Uber.

Cartés Molina fue acusado de 13 hechos concretos, dentro de los cuales un episodio se logró encuadrar legalmente como abuso sexual.

Esta mañana fue indagado por el fiscal Rodolfo De Lucia y se negó a declarar. Ahora corre el plazo de 15 días para que el fiscal pida la prisión preventiva, que luego tendrá que resolver la Justicia de Garantías.