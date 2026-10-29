En imágenes: Bahía Blanca marchó tras el femicidio de la docente Nancy Godoy

Centenares de personas marcharon por las calles del centro de Bahía Blanca, para peticionar por el esclarecimiento del femicidio de la docente Nancy Godoy, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas luego de varios días de búsqueda.

La movilización tuvo como epicentro la Plaza Rivadavia, alrededor de la cual los manifestantes marcharon portando carteles y banderas, para finalizar con un sentido acto frente al Palacio Municipal.

"¿Qué hicieron con Nancy Godoy?", "Educar sin miedo, vivir sin violencia", "Justicia por Nancy y plan de lucha para que nadie trabaje en la precariedad", "Hoy falta Nancy en su aula y en su hogar" y "Mi maestra me cuida, pero ¿quién cuida a mi maestra", fueron algunas de las consignas y leyendas que se leían en los carteles.

Además, hubo presencia de varias agrupaciones de docentes, ya que la movilización se llevó a cabo en el marco de un paro general dictaminado por CTERA en la noche del miércoles, que contó con la participación de los gremios docentes bahienses.

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La convocatoria llamaba a una jornada nacional de duelo, con paro nacional, movilizaciones y acciones en todo el país, "para exigir justicia por Nancy Estela Godoy".