El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 30 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

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Hacia la tarde el tiempo estará templado con soleados y viento leve del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.