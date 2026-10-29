El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 30 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo estará templado con soleados y viento leve del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.