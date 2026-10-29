Presunto depravado detenido: el fiscal De Lucia dijo que la pena puede ser alta

El fiscal Rodolfo De Lucia instruye la causa que se le sigue a Cartés Molina.

Gustavo Alexis Cartés Molina, el hombre de 57 años que fue detenido anteanoche en su vivienda del barrio Sánchez Elía, afronta cargos con penas que pueden llegar hasta los 30 años de prisión.

Así lo reconoció hoy el fiscal Rodolfo De Lucia, quien impulsa la investigación en su contra por 13 delitos, 12 relacionados con tenencia, distribución y/o producción de material de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y un caso de abuso sexual.

"Los delitos de producción y distribución prevén de 4 a 8 años de prisión, con el abuso sexual se agrava y, como son varios hechos en concurso, la mínima es de 4 años pero los máximos se suman, con lo cual la escala penal es muy alta, puede superar los 30 años", explicó De Lucia, en diálogo con LU2.



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El fiscal confirmó que durante el allanamiento realizado en 2023 a la casa de Cartés Molina, en D'Orbigny al 1.700, se secuestraron unos 10.000 archivos, la mayoría clasificados por categorías, que fueron analizados e incorporados como medio probatorio en su contra.

"Cuando se produjo el allanamiento,se secuestraron varios discos rígidos y encontramos una gran cantidad de archivos y una especie de cámara oculta que nos daba la idea que había material producido en baños de dos o tres viviendas, tal vez su propia vivienda o de personas con quienes tenía vínculo", explicó.

En consecuencia el delito principal no se limitó a la tenencia y/o distribución del material sino que se incorporó la producción.

Identificaron a varias víctimas

"Varias de las víctimas (que aparecían en esas imágenes y eran menores) fueron identificadas y se pudo hacer una imputación concreta al hombre", sostuvo De Lucia.

Respecto de la posibilidad de que Cartés Molina haya tomado imágenes de niños en baños de un club, el fiscal remarcó que sí trabajó en esa institución hace más de 10 años, pero que no hay registro de material fílmico en baños de ese lugar.

"Sí hay alguna filmación común y corriente con un celular, pero como una conducta que hacía habitualmente en lugares públicos, en playas, en comercios, en la vía pública y, tal vez, en un club, pero son imágenes que, en sí mismas, no constituyen delito", remarcó.

En cuanto al delito de abuso sexual, el fiscal aclaró que la acción también surgiría de un video y que la víctima ya fue entrevistada.

"No puedo dar detalles, para preservar la identidad de la víctima, pero, en el medio de todas las imágenes, pudimos detectar alguna que para nosotros configura un abuso sexual", dijo.

Por último, De Lucia informó que Cartés Molina sigue detenido tras negarse a declarar y que seguramente en los próximos días pedirá a la Justicia de Garantías su prisión preventiva.