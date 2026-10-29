El Café Miravalles será sede de una charla sobre gestión cultural, tango e historia

El histórico Café Miravalles será escenario de una nueva edición del ciclo “Un vermut con la historia”, que combinará una charla sobre gestión cultural con música y baile en uno de los espacios tradicionales de Bahía Blanca.

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 19.30, en el establecimiento ubicado en avenida Cerri 777. La propuesta central será la charla “Mucho más que gestión cultural”, a cargo de la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena.

El encuentro es organizado por el ciclo cultural “Bahía Blanca No Olvida”, dirigido por el escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango José Valle, quien también estará a cargo de la coordinación de la charla.

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Según indicaron desde la organización, la iniciativa busca promover la cultura del encuentro y vincular el debate histórico y social con la tradición de los cafés de la ciudad.

Música y baile en vivo

La jornada también incluirá propuestas artísticas vinculadas con el tango y el cancionero popular argentino.

Está prevista la presentación de la cantante Gaby, “La voz sensual del tango”, y una demostración del taller de baile “Barrio de Tango”, dirigido por la profesora Norma Cerrudo.

Un café ligado a la historia bahiense

Ubicado frente a la Estación Sud, el Café Miravalles es uno de los establecimientos tradicionales de Bahía Blanca. A lo largo de su historia, funcionó como punto de encuentro para viajeros, trabajadores ferroviarios y referentes de la cultura nacional.

Su ambiente conserva características de las antiguas pulperías, los despachos de bebidas y los bares de paso. Entre las personalidades que pasaron por sus mesas se mencionan Luis Sandrini, Nicolino Locche, José Marrone, Tito Lusiardo y Antonio Maida. También existen testimonios históricos sobre la visita de Carlos Gardel.

La actividad será libre y gratuita y estará abierta a toda la comunidad.