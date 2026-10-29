Video: cómo fue el ataque armado al líder gremialista en el barrio San Martín

La secuencia del video de la cámara de seguridad de la vivienda del gremialista baleado ayer a la mañana en el barrio San Martín deja en claro que no se trató de un hecho de inseguridad común y corriente.



El atacante de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, bajó de su moto, llegó hasta el portón que cerraba la víctima, en Pedro Pico al 1.500 y, sin mediar otra acción, le disparó y se retiró rápidamente.

Las imágenes, a las que tuvo acceso lanueva.com, también demuestran que el agresor solo tuvo intenciones de provocarle una herida a Pérez, porque le disparó en dirección a una rodilla y luego se retiró sin ninguna intención de agravar la acción.

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La Policía continúa investigando el hecho aunque por el momento no surgieron novedades sobre el autor del delito.

Pérez, en tanto, fue asistido en el hospital Municipal, desde donde ya recibió el alta médica. Se informó que el disparo, con orificio de entrada y salida, no le provocó lesiones de consideración.

Luego del ataque, algunos frentes gremiales manifestaron su repudio por la situación y pidieron el pronto esclarecimiento de la misma.

Para los investigadores, a diferencia de lo que creen los sindicalistas, el atentado tendría relación con la actividad de la víctima.