Los gremios manifestaron su preocupación y repudio por el dirigente baleado en barrio San Martín

El Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento y la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) emitieron sendos comunicados oficiales en los que expresaron su repudio ante la agresión armada sufrida por el dirigente Luis Pérez, secretario general de la seccional local de Dragado y adjunto de FeMPINRA Bahía Blanca.

Las organizaciones sindicales exigieron un pronto esclarecimiento a las autoridades policiales y judiciales, remarcando que el hecho pone de manifiesto "la profunda falta de seguridad en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires y la necesidad de investigar a fondo las posibles motivaciones detrás de esta agresión directa contra un representante gremial".

De acuerdo con lo detallado en los comunicados en base a los registros de seguridad y datos oficiales, Pérez fue interceptado por un individuo armado en las primeras horas de hoy cuando se disponía a retirar su vehículo. Sin intentar sustraerle ninguna pertenencia, el agresor le disparó a quemarropa en una rodilla y se dio a la fuga.

Desde FeMPINRA señalaron que este ataque "se suma a una realidad cotidiana que sufren los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, donde la falta de seguridad los expone a situaciones de violencia que no pueden naturalizarse"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, la Comisión Directiva Central de Dragado y Balizamiento anunció que el gremio se mantiene "en estado de alerta y en acompañamiento a la familia de Pérez, a la espera de novedades que permitan identificar y detener al autor del ataque".