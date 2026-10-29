Comenzó la eliminación de ciclovías en Universitario, luego seguirán por Casanova e Yrigoyen

Un proyecto del Municipio, aprobado la semana pasada por el Concejo Deliberante, dispuso una serie de modificaciones en el circuito de ciclovías de Bahía Blanca que incluye la eliminación de tres trazados.

La primera senda borrada es la ubicada en Agustín Álvarez, Primera Junta y avenida Alem, entre Primera Junta y San Juan, en la zona próxima a la Universidad Nacional del Sur.

Las otras dos ciclovías que serán removidas por las autoridades municipales son la de calle Hipólito Yrigoyen desde la Plaza Rivadavia hasta avenida Napostá y la de Casanova entre Urquiza y Cerrito, aunque en este caso se readecuará el recorrido sobre la vera del arroyo Napostá.

Al quitarse la de Yrigoyen, en tanto, se dispondrán carriles prioritarios para ciclistas en otro sector del microcentro. Se trata de los ejes Donado-Belgrano y O'Higgins-Alsina, donde se dibujará una senda para bicicletas pero no será demarcada con palos amarillos ni otras divisiones sino que también podrán circular autos.

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Hasta el momento, no se comunicó la fecha en que se producirán estos cambios.

La modificación céntrica responde en buena medida a los reclamos de comerciantes, que atribuyen parte de la retracción en las ventas a la dificultad para estacionar. A partir del retiro de la bicisenda, la mano izquierda de Yrigoyen estará disponible para dejar los autos.

El 16 de septiembre el intendente Federico Susbielles presentó un plan de movilidad que además de estas decisiones prevé la creación de la Bicisenda Diagonal al Puerto, que llevará adelante el Consorcio de Gestión. Tendrá una extensión aproximada de 6,3 kilómetros y apunta a vincular el centro de la ciudad con el área portuaria. El trazado se desarrollará en forma paralela al corredor ferroviario existente.

Otras medidas anunciadas en aquella oportunidad y aprobadas por mayoría en el Concejo Deliberante serán el traslado de la ciclovía de calle San Andrés a Jacksonville, dentro del barrio Palihue en dirección al campus de la UNS, y la reubicación de la ciclovía de Azara y Balboa hacia el interior del Parque Independencia.

La decisión municipal no quedó libre de polémicas, ya que existen defensores de las ciclovías. Desde la organización Plataforma de Sustentabilidad Integral (PSI) pidieron suspender las modificaciones "hasta garantizar alternativas seguras, con señalización, educación vial y controles".

Actualmente se encuentran juntando firmas para frenar las acciones dispuestas por el Ejecutivo y convalidadas por el deliberativo.