Aprobaron la eliminación de las ciclovías de Yrigoyen y Casanova

El Concejo Deliberante aprobó este mediodía un proyecto del Municipio para eliminar de manera definitiva las ciclovías de Yrigoyen, desde Zelarrayán hasta avenida Napostá y la instalada en el ingreso a Palihue sobre Casanova, entre Fuerte Argentino y Cerrito.

La iniciativa se aprobó por mayoría e incluye otras modificaciones como el permiso para volver a establecer el estacionamiento medido y pago sobre Yrigoyen, y el traslado de la que ingresaba a Palihue por la vera del arroyo Napostá, sobre calle Urquiza.

También establece otra novedad, ya que propone materializar carriles prioritarios para ciclistas en los ejes Donado-Belgrano y O'Higgins- Alsina, donde se instalará una senda para bicicletas, aunque no será demarcada con palos amarillos ni otras divisiones sino que también podrán circular autos.

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También se quitará la traza que va por San Andrés, desde Cerrito hasta las instalaciones de la UNS ubicadas en Altos de Palihue. En este caso, se llevará la ciclovía a Jacksonville, paralela al Club de Golf, desde Cerrito hasta Payró.

Las modificaciones habían sido anunciadas días atrás en la comuna, pero como se debían realizar modificaciones a ordenanzas vigentes tenía que intervenir el Concejo.

Por otra parte, desde el Municipio se anunció la construcción de una bicisenda diagonal hacia el Puerto, ejecución que llevará adelante el Consorcio de Gestión con una extensión aproximada de 6.3 kilómetros, que permitirá vincular el centro de la ciudad con el área portuaria.

Asimismo, dentro del programa de movilidad que promueve la intendencia de Federico Susbielles, se instalaron bicicletas públicas en los parque de Mayo e Independencia y posteriormente en otros espacios públicos de la ciudad.