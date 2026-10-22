Detuvieron en Bahía a un sospechoso por una violenta entradera en Teniente Origone

Un hombre de 43 años fue detenido este jueves en Bahía acusado de estar involucrado en una violenta entradera cometida en una vivienda de Teniente Origone, partido de Villarino.

El detenido fue identificado como Raúl Andrés Berth, oriundo de Bahía Blanca, y el robo ocurrió el martes 13 de este mes, alrededor de las 20.30, en una casa ubicada en calle 3 al 300.

Según señala la policía, tres hombres encapuchados ingresaron al domicilio -uno de ellos armado- y redujeron a sus moradores, dos personas de 74 y 72 años y un hombre de 46.

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Los delincuentes inmovilizaron a las víctimas con precintos y cables y les sustrajeron 8.000 dólares y 300.000 pesos en efectivo antes de escapar.

A partir de las tareas investigativas, el análisis de cámaras de seguridad -incluidas las de la barrera sanitaria fitosanitaria-, el trabajo de campo y la recepción de testimonios, se logró establecer la identidad de uno de los sospechosos y vincularlo con el vehículo presuntamente utilizado por la banda.

Así este jueves, cerca de las 18.30, se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Casilda Igarzábal al 200, en Bahía, donde se secuestraron 1.200.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, dos pares de zapatillas, comprobantes de compras y documentación relacionada con transferencias bancarias.

En paralelo, en la vía pública, sobre calle Drago al 1700, se incautó una camioneta Mercedes-Benz ML 220, dominio DRF 925, que habría sido utilizada para cometer el asalto.

La causa fue caratulada como robo calificado bajo la modalidad entradera e interviene la UFIJ descentralizada de Villarino.

Participó personal de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, con intervención de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino y la Estación de Policía Comunal Villarino Primera.