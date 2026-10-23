EDES informa un corte prolongado en microcentro: será hasta las 20

La prestadora EDES informó que se realizará un corte prolongado en un sector del centro de Bahía Blanca por tareas que corresponden al plan de obras y de mantenimiento.

Los sectores afectados se encuentran en el cuadrante de Chiclana, Fitz Roy, Saavedra y avenida Colón.

Los trabajos implican la interrupción del servicio "para que el personal de la empresa trabaje en condiciones seguras y son reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas", indicó la empresa en un comunicado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los usuarios alcanzados por estas obras fueron notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.