EDES informa un corte prolongado en microcentro: será hasta las 20
La empresa prestataria indica que la interrupción del servicio se dará en el cuadrante de Chiclana, Fitz Roy, Saavedra, avenida Colón.
La prestadora EDES informó que se realizará un corte prolongado en un sector del centro de Bahía Blanca por tareas que corresponden al plan de obras y de mantenimiento.
Los sectores afectados se encuentran en el cuadrante de Chiclana, Fitz Roy, Saavedra y avenida Colón.
Los trabajos implican la interrupción del servicio "para que el personal de la empresa trabaje en condiciones seguras y son reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas", indicó la empresa en un comunicado.
Los usuarios alcanzados por estas obras fueron notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.