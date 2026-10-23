Enojo de los comerciantes del centro por el corte de luz prolongado

El corte de energía efectuado por EDES este viernes de 8 a 20 horas provocó enojo de varios de los comerciantes del microcentro al no enterarse de los trabajos que realizaría la empresa en la jornada: "Me enteré cuando llegué al local", dijo un comerciante a La Nueva.

La empresa prestataria había indicado en horas del mediodía del jueves, que realizaría un corte prolongado, para esta jornada, correspondiente al cuadrante que comprenden las calles Chiclana, Fitz Roy, Saavedra, Av. Colon. Según indica EDES, esto se debe a trabajos necesarios para el mejoramiento y acondicionamiento de la red.

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"La verdad es que cuando llegué no entendía nada, estaba todo cortado, por suerte mi viejo tenía un generador, así que estamos con luz en medio local. Se que algunos directamente no pudieron levantar la cortina", dijo un comerciantes de calle O´Higgins.

Otros tuvieron mejor suerte y escucharon el aviso en los medios de comunicación: "Ayer lo escuché en la radio de milagro, así que me vine antes y levanté persiana, porque es eléctrica y se complica hacerlo a mano", refirió una empleada de calle Brown.

La prestaría envío avisos por mail y Whatsapp a aquellos que están registrados en los canales: "Yo recibí un Whatsapp ayer a la noche y entonces vine antes para levantar la persiana. El martes no avisaron nada y tuve que hacerlo con la cadena. Es realmente un trastorno para nosotros, venimos muy golpeados y esto nos mata", dijo el farmacéutico de Brown y O´Higgins.

Quienes recibieron la notificación se anticiparon y contrataron un generador, pero esto no deja de ser un problema para un sector que viene muy golpeado desde lo económico: "Tuve que contratar un generador, encima que venimos para atrás con las ventas, esto me rompe todo. Era eso o cerrar todo el día y no estamos en condiciones de tener el comercio cerrado un viernes", dijo muy enojado el dueño de un comercio de indumentaria.

Algunos comercios sobre Brown directamente no abrieron sus puertas, en medio, mucha confusión, sobre todo de los empleados que no fueron notificados debido a que los avisos llegaban a los titulares del servicio: "La encargada me llamó hoy a la mañana antes de abrir para avisarme, me dijo que le había llegado un mail, avisando", indicó una empleada de un bazar.

El corte se extendió no solo a los locales comerciales y viviendas del lugar, si no también a los semáforos de los cuadrantes implicados, por lo que el personal de guardia urbana está trabajando en las intersecciones más concurridas del sector.

Desde la empresa recordaron que están los canales oficiales para notificarse de los cortes programados:

"Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa".

También aclaran que para poder recibir estos avisos: "Es necesario registrarse en el Oficina Virtual o descargar la App de EDES desde el Store del celular.

A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil".