Cinco Esquinas: qué opinan los lectores sobre la vuelta del tránsito en Falucho

La decisión de volver a habilitar el tránsito vehicular por calle Falucho reavivó la discusión sobre el futuro de las tradicionales Cinco Esquinas de Villa Mitre. En una encuesta realizada por La Nueva. en Instagram, el 62 % de los participantes eligió la opción "Por fin, ya era hora", frente al anuncio del intendente Federico Susbielles.

Las otras dos respuestas quedaron empatadas: el 19 % manifestó que prefiere que el sector siga siendo peatonal y otro 19 % consideró que la reapertura no generará ningún cambio.

Los porcentajes corresponden a quienes participaron de la consulta en esa red social y no representan necesariamente la opinión del conjunto de los vecinos de Bahía Blanca.

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Una obra que volvió a quedar en el centro de la discusión

La polémica por las Cinco Esquinas tiene como antecedente la intervención realizada durante la gestión municipal de Héctor Gay, que transformó en peatonal un tramo de Falucho y modificó la circulación en uno de los cruces más reconocidos del barrio.

El proyecto buscaba poner en valor el espacio público y generar un nuevo punto de encuentro para los vecinos. Sin embargo, la modificación recibió cuestionamientos por sus consecuencias en el tránsito y por los problemas de escurrimiento del agua de lluvia que se registraron en el sector.

En ese contexto, el Municipio puso en marcha nuevas obras para mejorar el sistema de desagües pluviales. Según anunció Susbielles, los trabajos permitirán recuperar la circulación vehicular por Falucho en una sola mano y restablecer la conexión con las calles Garibaldi y Caseros.

El intendente también sostuvo que la intervención anterior había perjudicado la circulación y la actividad comercial, y señaló que la reapertura responde a reclamos de vecinos y comerciantes.

La discusión, por lo tanto, excede la decisión de permitir nuevamente el paso de los vehículos: también involucra el funcionamiento de los desagües, el movimiento comercial y la manera en que debe organizarse un espacio que forma parte de la identidad histórica de Villa Mitre.

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