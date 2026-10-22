Cinco Esquinas: "Los que estuvieron antes hicieron una obra que no sirve para nada"

En medio de las obras para mejorar los desagües en la zona céntrica de Villa Mitre, el titular del ejecutivo municipal, Federico Susbielles, anunció que se recuperarán las históricas "cinco esquinas" con la reapertura de calle Falucho.

El intendente aseguró que los problemas de desagote del lugar se van a solucionar con el avance de los trabajos que se vienen realizando hace un tiempo y refirió que la vuelta de la circulación sobre Falucho mejorará la dinámica de circulación de Villa Mitre.

"Esta obra va a recuperar el sentido común de una calle que tiene que volver al acceso vehicular. Va a ser de una mano y se vinculará con Caseros y Garibaldi, retomando una mejor circulación para el barrio. Este es un lugar emblemático para los vecinos del lugar y había que volver a tenerlo", indicó

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El titular del ejecutivo fue muy crítico con el diseño de la obra original de semipeatonalización: "La verdad que yo no entiendo qué quisieron hacer, no comprendo, porque ni bien asumí vine al lugar y ya había problemas. Tuvimos que terminarla, porque estaba parada, pero no sirvió desde lo hidráulico, ni en materia de conectividad vial, ni de movimiento para los comercios".

"Cuando revisamos la obra de semipeatonalización nos dimos cuenta que no tenía la firma del área hidráulica del Municipio, algo que no tendría que suceder y que las consecuencias están a la vista, ayer llovió muy poco y estaba el agua hasta la vereda", indicó

"No podemos dejar esto así, hay que intervenirlo porque es un problema para los vecinos. Es una pena porque en un momento en que los recursos son escasos, en que no hay ayuda de Nación, tenemos que hacernos cargo y presentar una salida a un problema grave".

En cuanto a los plazos y la dinámica que tendrá Falucho, el mandatario municipal dijo que se aprovecha la vigente obra hidráulica para reabrir la arteria, manteniendo los plazos de la primera de las obras y solucionar dos inconvenientes, con tan solo una intervención: "Falucho tendrá una sola mano, de manera descendente para poder doblar a la derecha hacia Garibaldi o hacia la izquierda hacia Caseros y el tiempo de la obra es el mismo que para la hidráulica que está estipulada para finalizar en enero del próximo año", afirmó.

"No vamos a modificar las veredas para no perjudicar más a los comerciantes, se colocarán algunas dársenas de estacionamiento adicionales y estamos convencidos que con la solución de los desagote del agua y con la reapertura de la arteria se recuperará el sentido del lugar y mejorarán las condiciones para los comerciantes que son los principales perjudicados", aseguró.

Los comerciantes de calle Falucho habían declarado recientemente a La Nueva, los perjuicios de haber perdido la calle, en este sentido el intendente indicó: "Hay mucha tristeza en los comerciantes que empieza a quedar atrás, uno empieza a ver otro horizonte, empieza a ver otra lógica, pero hay preocupación, porque también el hecho de que sea una calle cerrada, también genera ciertos movimientos que no están buenos o gente que se estaciona en lugares que no corresponden y los comerciantes quieren otro tipo de tránsito".

"El movimiento trae movimiento, la luz trae luz, las obras traen obras, me parece que hoy estamos en una dinámica más sana y coherente con lo que los comerciantes necesitan", finalizó.