Presupuesto Participativo de Dow: financiarán cinco proyectos en White

Este viernes se realizará la Feria de Proyectos del programa Presupuesto Participativo de Dow, en la que vecinos e instituciones de Ingeniero White presentarán sus iniciativas para acceder a más de $105 millones de financiamiento.

La actividad tendrá lugar desde las 18 en el Club Defensores del Sur, ubicado en Sargento Cabral 3278, y será abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada, los equipos participantes expondrán sus propuestas y, posteriormente, los vecinos definirán mediante una votación cuáles serán llevadas adelante.

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En esta edición, el programa prevé financiar cinco proyectos: dos de hasta $30 millones cada uno y otros tres de hasta $15 millones por iniciativa.

La propuesta se enmarca en el trabajo del Panel Comunitario de Ingeniero White. Según la información difundida por la organización, a lo largo de las nueve ediciones anteriores se concretaron 39 proyectos, con una inversión acumulada superior a los $128 millones en instituciones y barrios de la localidad.

La Feria de Proyectos constituye una de las instancias centrales del Presupuesto Participativo. En ese espacio, cada equipo presenta su iniciativa de manera original y lúdica, con el objetivo de dar a conocer sus propuestas ante la comunidad antes de la votación.