El Senado bonaerense reconoció a la astrónoma bahiense Amina Helmi

El Senado de la provincia de Buenos Aires reconoció a la astrónoma bahiense Amina Helmi y le otorgó la distinción de Personalidad Destacada de las Ciencias, en reconocimiento a sus aportes científicos y a su trayectoria académica.

La declaración fue aprobada por el cuerpo legislativo el 6 de octubre y comunicada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el documento, el Senado destacó sus contribuciones a la arqueología galáctica y a la comprensión de la formación y evolución de la Vía Láctea. También señaló que su trayectoria constituye un testimonio de la excelencia del sistema universitario público bonaerense.

Helmi nació en Bahía Blanca y se graduó en la Universidad Nacional de La Plata. En 2026 recibió el Premio Kavli de Astrofísica, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en esa disciplina, junto con los investigadores Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata.

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Sus investigaciones permitieron reconstruir parte de la historia de nuestra galaxia y comprender mejor cómo se formó y evolucionó la Vía Láctea.

La distinción del Senado bonaerense

En las imágenes difundidas, la científica aparece junto a los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Silvana Ventura, representantes de la Sexta Sección Electoral e integrantes del bloque Unión y Libertad.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Helmi y pone en valor sus contribuciones al conocimiento científico, así como la formación recibida en el sistema universitario público de la provincia de Buenos Aires.