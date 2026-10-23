Muerte en Más Barrios: "Para mí nunca va a ser un asesino", dijo la esposa del detenido

Familiares, amigos y allegados de José Luis Salazar, detenido y acusado de asesinar a un joven en la zona denominada como Más Barrios, se manifestaron esta mañana en la zona céntrica y volvieron a reclamar su excarcelación.

El grupo se congregó frente al edificio del Poder Judicial bonaerense ubicado en avenida Colón 46.

"La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros y necesito que mi marido esté en mi casa con mis hijos. No sé cómo explicarles que hoy la delincuencia tiene más derechos que nosotros. Mi papá me educó para hacer las cosas correctamente y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde lo correcto no está bien. No sé qué decirle a mi hijo: si tiene que trabajar todos los días como su papá para salir adelante o ser un delincuente más, porque tienen más derechos que nosotros", sostuvo Victoria Moyano, esposa del hombre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

"Para mí él nunca va a ser un asesino. Lamentablemente pasó lo que pasó. No está bien, lo dije desde el primer día, pero no merece estar donde está, porque no es una mala persona. Él no eligió salir a matar, el delincuente elige todos los días salir a robar, a hacerle daño a la gente y a matar, porque este muchacho salió con un arma. No era la misma, pero salió con eso", agregó la mujer.

Mencionó además que "somos una familia que educa a sus hijos para que sean gente de bien, para que no les pase nada el día de mañana. Están ganando terreno los delincuentes, no puede ser que uno vaya a hacer una denuncia y el ladrón salga riéndose delante nuestro".

Finalmente indicó que "lo que pido es que si mi marido tiene que cumplir, y sé que debe hacerlo porque no está bien lo que hizo, que lo cumpla en mi casa".

Decisión judicial

A pedido de la fiscalía, en las últimas horas la Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de Salazar.

El hombre se encuentra acusado por los delitos de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Días atrás declaró ante el doctor Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5, y brindó su versión de lo ocurrido.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

Cabe señalar que Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.