Muerte en Más Barrios: el acusado declaró en fiscalía y dijo que disparó al piso

José Luis Salazar, detenido y acusado de asesinar a un joven en la zona denominada como Más Barrios, declaró hoy en la fiscalía y dijo que no le apuntó a la víctima.

El hombre fue trasladado este mediodía a la sede de la UFIJ N° 5, donde brindó su versión de los hechos ante el fiscal Jorge Viego.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

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Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que el imputado salió de su vivienda y le disparó.

Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.

En el lugar la policía incautó dos cuchillos, uno a poca distancia del fallecido y otro en la campera que llevaba colocada.

"Menciona que no ve qué tiene, sino que observa algo con brillo", agregaron.

Este mediodía familiares y allegados de Salazar llevaron adelante una manifestación pacífica frente a la fiscalía y reclamaron su liberación.