Acueducto Brandsen: ABSA confirmó que los trabajos programados se extenderán hasta este viernes

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que continúan según lo programado las tareas sobre el Acueducto de calle Brandsen-Undiano, en el tramo de calle Brandsen entre San Martín y Dorrego.

Estas tareas ejecutadas en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto se extenderán hasta este viernes.

Se recuerda que, para garantizar el progreso y seguridad de lo programado, se encuentra intervenido el suministro de agua ocasionando baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón, además de la vecina localidad de Ingeniero White.

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Ante ello, se solicita a las personas usuarias que dispongan de agua de red, que reserven su uso para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.