“Noroeste Celebra”: cómo serán los festejos por el 139º aniversario del histórico barrio bahiense

Organizado por el Municipio, junto con la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, y con la participación activa de comerciantes, empresas e instituciones, este sábado se desarrollará el encuentro “Noroeste Celebra” como parte de los festejos por el 139º aniversario del barrio.

En este marco, de 16 a 20, la emblemática calle Don Bosco (entre Mendoza y Paraná) se convertirá en un paseo peatonal con espectáculos musicales, actividades recreativas, propuestas gastronómicas, comercios, juegos y premios.

La celebración adquiere un significado especial para uno de los barrios históricos de Bahía, que sufrió importantes consecuencias económicas y comerciales tras la inundación de marzo de 2025 y la afectación de sus principales vías de conectividad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En medio de ese contexto, el evento busca promover la recuperación del movimiento comercial, incentivar el consumo local y fortalecer la identidad y el encuentro comunitario.

Al respecto, en conferencia de prensa, el Jefe de gabinete municipal, Luis Calderaro, remarcó que “para este Municipio, para nuestro intendente y para este gobierno, esta celebración es muy especial” porque “Noroeste es el primer barrio de la ciudad y cuenta con una riqueza cultural y una identidad enorme, especialmente construida en los rieles y en los talleres ferroviarios, así como en la obra salesiana”.

Actividades para toda la familia

A lo largo de las dos cuadras peatonales, el público podrá disfrutar de un paseo comercial con stands, promociones y propuestas especiales de los negocios del barrio, además de espacios gastronómicos y actividades recreativas.

Las infancias tendrán un lugar destacado con la participación de Circo Trip y Cirqué de la Callé, mientras que los amantes de los vehículos clásicos podrán recorrer la muestra de autos de colección de Pasión por los Fierros.

También habrá un Paseo de la Identidad Noroeste, intervenciones artísticas, musicalización con DJ y juegos participativos con premios.

La programación incluirá presentaciones de artistas y agrupaciones locales, con la participación del Taller de Danzas Volver a Empezar, la cantante Malaika, Energía en Movimiento, Epidemia Escuela de Baile y las bandas Tercer Día, Guille y la 8-40 y Cumbia Reyna.

Durante toda la tarde se intercalarán espectáculos con juegos y desafíos abiertos al público, en los que se entregarán premios aportados por los comercios y colaboradores.

Grilla de espectáculos

16:00 Apertura y bienvenida.

16:35 Volver a Empezar.

16:40 Juegos con premios.

16:55 Malaika.

17:05 Energía en Movimiento.

17:15 Juegos con premios.

17:30 Epidemia Escuela de Baile:

17:45 Juegos con premios.

18:00 Tercer Día.

18:30 Juegos con premios.

18:45 Guille y la 8-40.

19:15 Juegos con premios.

19:30 Cumbia Reyna.