Manifestación para apoyar al detenido por el homicidio en Más Barrios

Gastón, padre del imputado, llegó hasta la fiscalía para apoyar a su hijo. Fotos: Rodrigo García-LN.

Un grupo de personas se manifestó esta mañana frente a la fiscalía para brindar su apoyo a José Luis Salazar, quien se encuentra detenido por un homicidio ocurrido a fines del mes pasado en el sector denominado como Más Barrios.

Sus padres y su esposa, además de familiares, allegados y amigos, se congregaron pacíficamente para acompañar al hombre, quien pidió declarar ante el fiscal Jorge Viego para brindar su versión de lo ocurrido.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

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El titular de la UFIJ Nº 5 le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Luego de su arresto el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González había adelantado que tras la producción de las pericias iba a solicitar la posibilidad de defenderse y explicar lo sucedido.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.