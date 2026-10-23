​​​​Doble femicidio: el juicio ya tiene fecha y contará con una medida infrecuente

Myriam y su hija Mariana fueron asesinadas el 7 de octubre del año pasado.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 fijó para mediados del año que viene el juicio por jurados para analizar la conducta de Maximiliano Walter Velázquez como presunto autor del doble femicidio en el barrio Thompson.

El debate contará, como prueba infrecuente, con una reconstrucción del hecho, para que los ciudadanos del jurado evalúen la evidencia en tiempo real.

La gran particularidad de este juicio radica en que la producción de la prueba incluirá la inspección ocular a la hora en que se cometieron los crímenes de Myriam Adriana Velázquez y su hija, Mariana Belén Bustos.

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Esta medida fue solicitada por el abogado de Velázquez, Valentín Fernández, y aceptada por el juez Hugo Adrián De Rosa.

Se llevará a cabo de noche, respetando la hora exacta en la que ocurrieron los hechos originales, con el objetivo de reproducir con la mayor fidelidad posible las condiciones de luz y visibilidad.

Además, esa diligencia contará con la declaración de al menos un testigo presencial en el mismo sitio, quien deberá relatar y señalar ante los jurados lo que vio aquel 7 de octubre de 2025 en la vivienda de Santa Fe al 2.300.

Oficio a la Municipalidad

Se dispuso, en el mismo sentido, enviar un oficio a la Municipalidad para que informe sobre la infraestructura de alumbrado de la zona y si es posible determinar diferencias entre la luminaria actual y la que existía la noche del doble crimen. El dato apunta a que la reconstrucción se acerque lo más posible a las condiciones reales.

El tribunal -que aceptó incorporar toda la prueba testimonial, documental e informativa propuesta por las partes- aclaró que será carga exclusiva de la acusación y la defensa diligenciar toda la logística para la prueba de la que pretendan valerse.

El juicio tendrá lugar en el quinto piso del Palacio de Tribunales. Se iniciará el lunes 17 de mayo de 2027 y continuará hasta el viernes 21 de ese mes, inclusive.

El primer día, antes del comienzo de la audiencia, deberá realizarse el sorteo oficial entre los 48 ciudadanos preseleccionados de la lista de candidatos para conformar el jurado, con 12 titulares y 6 suplentes.