Dos detenidos durante un nuevo operativo "motochorros"

Dos hombres terminaron siendo detenidos durante un nuevo operativo "motochorros", por circular en un auto con registros apócrifos y por constatar que tenía droga en su poder, respectivamente.

El operativo llevado a cabo por personal de la comisaría Primera permitió capturar a Lautaro Quesada, de 23 años, y Leandro Germain, de 50.

Sobre el Peugeot Feline 208, patente AB 868 MB y color gris, en el que se movilizaba Quesada se pudo comprobar que tenía la placa, cédula de identificación, grabado de chasis y motor adulterados.

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El vehículo posee pedido de secuestro activo desde la ciudad de Moreno por un robo a mano armada ocurrido en mayo de 2026. Se detalló, además, que el aprehendido tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y por tenencia de arma de fuego.

También se informó que luego de notar a a Germain "excesivamente nervioso" durante el control de rutina, se le encontró un frasco de vidrio lleno de floración de marihuana, con un peso de 50 gramos aproximadamente.

Por último se recordó que estos operativos, de rutina, tienen como finalidad "desalentar ese tipo de delitos".