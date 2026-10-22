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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 23 de octubre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 23 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo nuboso y húmedo con precipitaciones, mejorando. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco, nuboso y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Sur y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.

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