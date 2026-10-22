El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 23 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 23 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
En la mañana tendremos tiempo nuboso y húmedo con precipitaciones, mejorando. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco, nuboso y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Sur y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.