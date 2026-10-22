Aprueban las garantías internacionales para una obra energética clave para Bahía Blanca y la zona

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de inversión de 200 millones de dólares como respaldo al Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico del Gobierno nacional, que incluye a Bahía Blanca como uno de sus nodos principales.

En este marco, se apuntalará el plan nacional de transporte eléctrico y se llevarán adelante dos de las 16 obras estratégicas con las que se buscará refozar el sistema y evitar futuros cortes de luz masivos en los meses de mayor demanda.

Una de ellas es la Línea de Alta Tensión (LEAT) entre Bahía Blanca y Choele Choel, y entre esta localidad rionegrina y Puerto Madryn, en Chubut. La obra comprende la ampliación de las estaciones transformadoras en estas tres ciudades, además de la construcción de dos LEAT de 500Kv que las unan.

Este Proyecto de Interconexión Eléctrica en 500 kV en el Corredor Sur forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Energía.

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La garantía cuenta con un plazo de 25 años y también incluye al proyecto AMBA I.

En ese sentido, se explica que se trata de dos obras clave para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, permitirá disminuir los riesgos para los inversores y movilizar capital privado hacia inversiones de largo plazo en infraestructura estratégica.

Según se indicó desde la Nación, las iniciativas beneficiarán en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, ya que, contribuirán a un suministro eléctrico más confiable y así evitar futuros cortes de luz masivos en los meses de mayor demanda.

"La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica", destacó el comunicado.

Esto ocurre pocas semanas después de la conferencia La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica, en la que el oficialismo presentó la licitación de AMBA I ante inversores nacionales e internacionales, bancos, fondos de inversión, empresas y embajadores.

Se trata, además, de la primera operación individual bajo una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP).

AMBA I es la primera de las 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla inversiones por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 km de líneas de 500 kV en todo el país. (La Nueva., con información de NA)