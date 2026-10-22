Licencias: cambia momentáneamente la modalidad para realizar el curso de Educación Vial

El Municipio informó que el campus virtual utilizado para realizar el curso de Educación Vial para principiantes se encuentra momentáneamente fuera de servicio por tareas de actualización y adecuación de la plataforma.

Ante esta situación, el Departamento Administrativo de Tránsito solicitó a quienes necesiten completar esta instancia de capacitación que realicen el Curso Nacional de Educación Vial Digital, disponible de manera gratuita en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Para acceder, los interesados deben ingresar a curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/, registrarse y completar los contenidos correspondientes al trámite que desean efectuar.

Desde el área municipal recordaron que el curso constituye una instancia de capacitación complementaria y que no reemplaza el examen teórico obligatorio. Para obtener la Licencia de Conducir, los aspirantes deberán rendir y aprobar esa evaluación como parte del proceso correspondiente.