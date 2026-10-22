El ciclo “Historia y tango en el cine” homenajeará a Ángel Magaña y Roberto Escalada

El ciclo “Historia y tango en el cine” realizará una función especial dedicada a recordar las trayectorias de los actores Ángel Magaña y Roberto Escalada, dos figuras de la época de oro del cine argentino.

La actividad se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a las 18, en el Auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, con entrada libre y gratuita.

La apertura estará a cargo del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, quien ofrecerá una charla introductoria sobre la vida, la obra y el legado de ambos actores en el cine y el teatro nacional.

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Luego se proyectará “No abras nunca esa puerta”, película estrenada el 23 de mayo de 1952, dirigida por Carlos Hugo Christensen y con guion del escritor español Alejandro Casona.

La propuesta forma parte de un ciclo que busca acercar al público al cine clásico y recuperar figuras y obras vinculadas con la historia cultural argentina.