Luceros presenta nuevo disco en la previa de su show en Estudiantes

Luceros el Ojo Daltónico ya tiene nuevo disco: El mundo en dos, una producción que marca un nuevo capítulo en la historia de la banda y suma diez canciones inéditas a su repertorio.

El álbum fue producido por Álvaro Villagra, reconocido productor e ingeniero de sonido ganador de un Grammy por su trabajo con Santana; y grabado en los estudios Del Abasto, Monsterland. La edición está a cargo del sello discográfico Rockin’ Music.

Con este sexto álbum de estudio, Luceros continúa consolidando su camino dentro del rock argentino, apostando a nuevas composiciones y manteniendo la identidad musical que construyó a lo largo de su trayectoria.

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El próximo 7 de noviembre, la banda formada por Ignacio Boyo (voz), Dandy Gallardo y Rodrigo Glaría (guitarras), Juan Arcuri (bajo) y ⁠Santiago Iglesias (batería) volverá a encontrarse con su público en el Club Estudiantes de Bahía Blanca.

Será un show con un recorrido por las distintas etapas de su carrera, repasando las canciones que forman parte de su historia y de la identidad de la banda.

Las entradas se encuentran a la venta a través de OpenShow.