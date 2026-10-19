Mili Sayen, la artista bahiense que vuelve a brillar con un reconocimiento internacional

Mili Sayen, artista oriunda de Bahía Blanca, fue distinguida con el Premio Internacional Agustín Magaldi de Diamante 2026, un reconocimiento que celebra su talento, pasión y esfuerzo, y que marca un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

La distinción se enmarca en la celebración de los 10 años de las Distinciones Magaldi de Diamante, una edición especial que pone en valor el recorrido de artistas y su aporte al ámbito cultural.

El reconocimiento de este año tiene un antecedente particularmente significativo. En 2025, durante la edición anterior del festival, Mili Sayen protagonizó una consagración histórica al obtener, en una misma noche, el Magaldi de Oro y el Magaldi de Platino, dos importantes distinciones que marcaron un momento destacado en su carrera.

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Ahora, con el Premio Internacional Agustín Magaldi de Diamante 2026, la artista suma un nuevo logro a su recorrido y reafirma el camino construido a partir de la dedicación y la perseverancia.

Nacida artísticamente desde su vínculo con la música y el escenario, Sayen lleva el nombre de Bahía Blanca a un espacio de reconocimiento que trasciende el ámbito local. Sus distinciones consecutivas en las ediciones de 2025 y 2026 representan motivos de orgullo y una oportunidad para visibilizar el talento bahiense.