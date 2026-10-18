Mirtha Legrand reapareció en redes tras su internación y mostró cómo pasó el Día de la Madre

Una semana después de recibir el alta médica, Mirtha Legrand reapareció en las redes sociales y compartió una tierna foto rodeada por sus seres queridos.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió la diva en su cuenta de Instagram.

En la imagen están presentes su hija Marcela Tinayre, sus nietos Rocco Gastaldi, Nacho y Juana Viale, sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, y Silvana, una de sus personas de confianza desde hace años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El posteo no pasó desapercibido y sus seguidores aprovecharon para demostrarle todo su cariño. “Se la ve hermosa”, “¡Muy linda la foto! Que Dios la bendiga”, “Qué bueno es verla recuperada”, “Te amamos”, “Una familia muy bella” y “Nuestra reina” fueron algunos de los comentarios que coparon la publicación.

La salud de Mirtha también fue tema de conversación en La Noche de Mirtha. Durante el programa del sábado, el periodista Marcelo Bonelli le preguntó a Juana Viale cómo estaba su abuela y la conductora llevó tranquilidad con su respuesta.

“Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando”, aseguró Juana, que está al frente del ciclo desde que la diva recibió el alta médica.

La conductora había permanecido tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía y regresó a su casa el 6 de octubre.

Según contó su nieta, desde entonces continúa con una evolución favorable y se recupera de a poco. (TN)