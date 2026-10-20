Premios ACE 2026: los ganadores a lo mejor del teatro nacional
La 35º ceremonia de entrega de los galardones se llevó adelante en el teatro El Nacional.
La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se llevó adelante en el Teatro El Nacional y abarcó a 31 rubros que son parte de los distintos roles de las obras teatrales que fueron realizadas entre 2025 y 2026.
El galardón de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori que agradeció: "No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura".
Las obras con mayor cantidad de nominaciones fueron Company, con 11; Hairspray, con 9, al igual que La obra, Invasiones I y Billy Elliot.
Se otorgaron reconocimientos a la trayectoria a Silveyra, Casán y al intérprete Jorge Ferrari; así como a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Además, se realizó un homenaje "In memorian", con la actuación de Julia Zenko que interpretó "Honrar la vida".
Los ganadores son...
Autora/autor:
• Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra).
Directora/director de comedia:
• Corina Fiorillo (Berlín, Berlín).
Actuación en obra para un solo personaje:
• Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos).
Director general de musical/music hall/café concert:
• Fernando Dente (Hairspray).
El artista reveló que es la primera vez que ganó un premio ACE y consideró a la obra como un "cross over de generaciones y un cacho de esperanza para todos los que realizan el espectáculo". Para cerrar, lanzó: "Viva el teatro".
Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia:
• Mercedes Fraile (La niña sobre un altar).
Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:
• Julia Calvo (Misery).
La intérprete se mostró emocionada, consideró "un desafío enorme" a la realización del personaje, agradeció a los directivos de la obra y a su compañero, Juan Gil Navarro. "Todas las noches, antes de empezar la función, está el elenco de Cuestión de Género, con Moria Casán y Jorge Marrale. Ellos terminan con la frase 'Aguante el teatro' y ahí salgo a escena".
Coreografía:
• Vanesa García Millán (Hairspray).
Música original:
• Martín Bianchedi (Misery).
Iluminación:
• David Seldes (Company).
Sonido:
• Gastón Brisky (Hairspray).
Revelación:
• Damián Betular (Hairspray).
Vestuario:
• Stella Maris Müller (Anastasia).
Actuación femenina en teatro alternativo:
• Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante).
Actuación masculina en musical:
• Fernando Dente (Company).
Musical:
• Hairspray.
Dirección musical:
• Gaby Goldman (Billy Elliot).
Music hall/café concert:
• The Opera Locos.
Obras en teatro alternativo:
• La muerte de un viajante.
Infantil:
• La flauta mágica.
Escenografía:
• Mariana Tirantte (La obra).
Producción:
• Club Media y Olga (Hairspray).
Actuación masculina en teatro alternativo:
• Alejandro Awada (La muerte de un viajante).
Espectáculo de humor:
• Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg).
Dirección en teatro alternativo:
• Daniel Marcove (La muerte de un viajante).
Actuación femenina en musical:
• Alejandra Radano (Company).
• Alejandra Perlusky (Billy Elliot).
Actor en comedia:
• Diego Capusotto (Tirria).
Actriz en comedia:
• Fernanda Metilli (Berlín, Berlín).
Comedia:
• Berlín Berlín.
Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:
• Paulo Brunetti (La niña sobre un altar).
Drama y/o comedia dramática:
• La obra.
Dirección de drama y/o comedia dramática:
• Mariano Pensotti (La obra). (NA)