Premios ACE 2026: los ganadores a lo mejor del teatro nacional

La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se llevó adelante en el Teatro El Nacional y abarcó a 31 rubros que son parte de los distintos roles de las obras teatrales que fueron realizadas entre 2025 y 2026.

El galardón de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori que agradeció: "No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura".

Las obras con mayor cantidad de nominaciones fueron Company, con 11; Hairspray, con 9, al igual que La obra, Invasiones I y Billy Elliot.

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Elena Roger en "Invasiones I"

Se otorgaron reconocimientos a la trayectoria a Silveyra, Casán y al intérprete Jorge Ferrari; así como a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Además, se realizó un homenaje "In memorian", con la actuación de Julia Zenko que interpretó "Honrar la vida".

Los ganadores son...

Autora/autor:

• Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra).

Directora/director de comedia:

• Corina Fiorillo (Berlín, Berlín).

Actuación en obra para un solo personaje:

• Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos).

Director general de musical/music hall/café concert:

• Fernando Dente (Hairspray).

El artista reveló que es la primera vez que ganó un premio ACE y consideró a la obra como un "cross over de generaciones y un cacho de esperanza para todos los que realizan el espectáculo". Para cerrar, lanzó: "Viva el teatro".

Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia:

• Mercedes Fraile (La niña sobre un altar).

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

• Julia Calvo (Misery).

La intérprete se mostró emocionada, consideró "un desafío enorme" a la realización del personaje, agradeció a los directivos de la obra y a su compañero, Juan Gil Navarro. "Todas las noches, antes de empezar la función, está el elenco de Cuestión de Género, con Moria Casán y Jorge Marrale. Ellos terminan con la frase 'Aguante el teatro' y ahí salgo a escena".

Julia Calvo y Juan Gil Navarro en "Misery"

Coreografía:

• Vanesa García Millán (Hairspray).

Música original:

• Martín Bianchedi (Misery).

Iluminación:

• David Seldes (Company).

"Company", protagonizada y dirigida por Fernando Dente

Sonido:

• Gastón Brisky (Hairspray).

Revelación:

• Damián Betular (Hairspray).

Alejandra Radano junto a Damián Betular en la piel de los personajes que interpretan en "Hairspray"

Vestuario:

• Stella Maris Müller (Anastasia).

Actuación femenina en teatro alternativo:

• Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante).

Actuación masculina en musical:

• Fernando Dente (Company).

Musical:

• Hairspray.

Dirección musical:

• Gaby Goldman (Billy Elliot).

"Billy Elliot", la segunda obra con más nominaciones

Music hall/café concert:

• The Opera Locos.

Obras en teatro alternativo:

• La muerte de un viajante.

Infantil:

• La flauta mágica.

Escenografía:

• Mariana Tirantte (La obra).

Producción:

• Club Media y Olga (Hairspray).

Actuación masculina en teatro alternativo:

• Alejandro Awada (La muerte de un viajante).

Espectáculo de humor:

• Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg).

Dirección en teatro alternativo:

• Daniel Marcove (La muerte de un viajante).

Actuación femenina en musical:

• Alejandra Radano (Company).

• Alejandra Perlusky (Billy Elliot).

Actor en comedia:

• Diego Capusotto (Tirria).

Andrea Politti, Diego Capusotto y Rafael Spregelburd, protagonistas de "Tirria"

Actriz en comedia:

• Fernanda Metilli (Berlín, Berlín).

Comedia:

• Berlín Berlín.

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:

• Paulo Brunetti (La niña sobre un altar).

Drama y/o comedia dramática:

• La obra.

Dirección de drama y/o comedia dramática:

• Mariano Pensotti (La obra). (NA)