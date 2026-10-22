¿Cuántas mentiras nos contamos sobre el amor? Nico Serna llega este domingo a Bahía

¿El amor es como nos lo contaron? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de esas historias perfectas que alguna vez imaginamos?

Con esas preguntas como punto de partida, Nico Serna llega este domingo a Bahía Blanca con “Mentiras sobre el amor”, un espectáculo que invita a reírse, emocionarse y repensar algunas de las ideas que tenemos sobre las relaciones y los sentimientos.

A través del humor, la música, recursos audiovisuales y relatos cercanos, el actor propone un recorrido por los primeros enamoramientos, las expectativas, los desencuentros y esos vínculos que, de una manera u otra, nos marcaron.

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Pero la propuesta va más allá del amor de pareja. También habla del amor propio, la familia, los amigos y de todas esas formas de querer que muchas veces pasan inadvertidas.

Las entradas continúan disponibles desde $35.000 y pueden adquirirse a través de TicketBahia.com