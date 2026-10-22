Una exitosa serie de FOX planea su vuelta al streaming con un reboot y el elenco original

La exitosa serie de comedia musical --con tintes de ácido humor negro--, "Glee", planea su gran regreso a la pantalla chica con un reboot que promete reunir a al menos 10 actores de su elenco original.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las plataformas Disney Plus y Hulu le dieron el visto bueno a una nueva temporada de la creación del productor Ryan Murphy. Será una producción de 20th Television, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, los mismos que estuvieron detrás del proyecto inicial que estuvo al aire entre 2009 y 2015.

Asimismo, la cuenta oficial de X de la serie confirmó el regreso de la misma con una placa informativa a su estilo característico: "Es oficial. Glee vuelve".

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Los rumores de una nueva temporada comenzaron a circular hace meses, pero fue a mediados de septiembre que el director confesó ya tener un guion escrito. “Esa serie es interesante porque ha vuelto a emitirse. Muchos jóvenes la ven ahora. Y yo pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’”, dijo en julio.

En ese sentido, Murphy confesó estar en contacto con "alrededor de 10 de los miembros del reparto original" del programa, aunque no se anunció ningún casting como parte del encargo de la serie. Tampoco trascendió una posible fecha de estreno.

¿Qué actores volverán al reboot?

Si bien la serie estaba enfocada en las vidas de varios estudiantes de McKinley High School, la indiscutible protagonista fue Rachel Berry, interpretada por Lea Michele, quien es una de las confirmadas para volver en la nueva temporada.

Por otra parte, la actriz y bailarina Heather Morris también habló con entusiasmo sobre volver a interpretar a Brittany S. Pierce en una publicación con su uniforme. El actor Chord Overstreet también está en la lista de confirmados y volverá a ponerse en la piel de Sam Evans.

El reparto original de Glee incluía a Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale y Matthew Morrison, así como a Dianna Agron, Cory Monteith, Amber Riley, Mark Salling, Naya Rivera y Darren Criss. (NA)