Cuáles calles estarán cortadas en las próximas horas y qué desvíos habrá en el transporte público

Una serie de cortes de tránsito programados en distintos puntos de la ciudad, que implicarán interrupciones totales de circulación y cambios en los recorridos de varias líneas de transporte público, dio a conocer el municipio bahiense.

Este viernes, de 8 a 12, se realizará un corte total en Mitre al 300 debido a tareas de elevación de materiales. Por este motivo, la línea 500, en sentido Sesquicentenario-White, circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento, para luego retomar su recorrido habitual.

Además, por el término de 15 días, permanecerá cortada totalmente la intersección de Sócrates y Garibaldi debido a trabajos correspondientes al plan de bacheo. Durante ese período, la línea 513 desviará por 14 de Julio, Castelar, Parera y Sócrates, para continuar con su trayecto habitual.

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El sábado, de 7.30 a 16, se interrumpirá la circulación en la intersección de Euzkadi e Yrigoyen por trabajos con grúa.

Por otra parte, continuará hasta el 28 de este mes el corte en Zelarrayán y Felipe Varela, en el marco de la obra del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares.

El desvío vehicular se realizará desde las calles El Resero y Facundo Quiroga.

La línea 500, en sentido Sesquicentenario-White, circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento, en tanto, la 509, en el trayecto desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay, desviará por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán.

En el regreso circulará por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.