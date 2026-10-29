La comedia "El Test" se presentará en la Biblioteca Rivadavia

La cartelera teatral tendrá una nueva propuesta en la Biblioteca Rivadavia. El martes 10 de noviembre, a las 21, se presentará El Test, una comedia del dramaturgo Jordi Vallejo que propone un dilema sobre el dinero, el tiempo y las decisiones personales.

La función será en el auditorio Luis Caronti, ubicado en el primer piso de la institución, en avenida Colón 31. La presentación marcará el cierre del año para la compañía, que previamente realizó 13 funciones a sala llena en el Espacio Juanita Primera.

La obra parte de una pregunta: ¿qué elegirías, 100 mil dólares hoy o un millón dentro de diez años? A partir de ese planteo, una reunión entre cuatro amigos se convierte en una noche de discusiones, secretos y revelaciones que ponen a prueba sus convicciones y sus vínculos.

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Con una duración aproximada de 90 minutos, la comedia combina humor con situaciones que invitan a reflexionar sobre las prioridades y los valores personales. Está dirigida a jóvenes y adultos y recomendada para mayores de 13 años.

El elenco está integrado por Emanuel Augot, Melu Borelli, Juani Morresi y Abril Sánchez, bajo la dirección de Florencia Pacheco y Javier De La Torre. La producción está a cargo de Afloja Producciones.

Entradas y precios

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y son numeradas.

Se pueden adquirir en la boletería de la Biblioteca Rivadavia, en avenida Colón 31, de lunes a viernes de 10 a 17, los sábados de 9 a 12 y una hora antes del espectáculo.

Además, se ofrece un descuento del 25 % para jubilados, docentes y estudiantes.